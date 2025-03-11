Turistlerden filmleri aratmayan olay! Sahte pasaportla çift check-in yapmaya çalıştılar

İranlı iki turist, sahte pasaport ile Milan uçuşuna binmek için birçok ülkeden çıkış yapmaya çalışması ekipleri harekete geçirdi. Havalimanı görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen kadın turistlerin çift check-in yapmaya çalıştıkları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında turistler hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:08

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28 Kasım'da İranlı iki turist, Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden sahte pasaport ile Milan uçuşuna binmek için Brezilya, Bulgaristan ve İtalya pasaportlarıyla çıkış yapmaya çalıştı. Durumu fark eden yetkililer pasaportların orijinalliği konusunda şüpheye düşmesi üzerine Ainaz B. (25) ve Faezeh J.'nin (27) pasaportlarını incelemeye aldı.

Havalimanı görevlileri İranlı 2 turistin pasaportlarında ve uçuş biletlerindeki çıkış kaşelerinin sahte olduğunu tespit etti. (AA) OYUNLARI ORTAYA ÇIKTI Sabah'ın haberine göre İranlı iki kadın yapılan incelemeler sonucunda pasaportlarının ve biniş kartlarının üzerindeki çıkış kaşelerinin sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine havalimanı ekipleri üst araması yaparak şüpheli 2 kadının üzerinde kendi isimlerine ait İran pasaportlarını buldu. Ainaz B. ve Faezeh J.'nin bu pasaportla Pegasus Havayollarına ait Tiflis uçuşuna binmeye çalışırken pasaport kontrolünden geçtikleri ancak yön değiştirerek Milan uçağına binmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

İranlı kadın turist (Sabah) 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İranlı kadınların verdiği ifadesinde sahte pasaportların Taksim'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından yaklaşık 8 bin sterlin (370 bin TL) karşılığında satın aldıkları belirtildi. Hazırlanan kriminal incelemede ekipler pasaportların profesyonel biçimde yapıldığı ve ilk bakışta sahte olduğunun fark edilmesinin çok zor olduğunu ifade etti. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve İranlı turistlerin verdiği ifadelerinde iddianame hazırlandı. Kadın turistler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN