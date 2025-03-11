Yaşam

Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar etkinliği

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde binlerce öğrenci İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar programında bir araya geldi. İftarın ardından öğrenciler yan yana saf tutarak namaz kıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar etkinliği

Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan iftarı bu sene yeniden yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar etkinliği (X ekran görüntüsü)Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar etkinliği (X ekran görüntüsü)

İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar, üniversitedeki akademisyenlerin dikilme protestolarını gerçekleştirdiği Güney Kampüsü'nde yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar etkinliği (X ekran görüntüsü)Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar etkinliği (X ekran görüntüsü)

BİNLERCE ÖĞRENCİ BİRLİKTE İFTAR YAPTI

İftar programına Boğaziçi Üniversiteli öğrenci, mezun, akademisyen ve personel olmak üzere binlerce kişi katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar etkinliği (X ekran görüntüsü)Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar etkinliği (X ekran görüntüsü)

YAN YANA NAMAZ İÇİN SAF TUTTULAR

İftarın ardından binlerce kişi yan yana saf tutarak namaz kıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar etkinliği (X ekran görüntüsü)Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar etkinliği (X ekran görüntüsü)

"TÜM MİSAFİRLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

BİSAK, sosyal medyada hesabından Boğaziçi Üniversitesi'nde cemaat ile namaz görüntülerini "10. Geleneksel Ramazan İftarımızı bu akşam gerçekleştirdik. Teveccüh gösterip iftarımıza iştirak eden bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Nice iftarlara inşaallah!" notuyla paylaştı..