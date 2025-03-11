Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar etkinliği
Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde binlerce öğrenci İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar programında bir araya geldi. İftarın ardından öğrenciler yan yana saf tutarak namaz kıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan iftarı bu sene yeniden yapıldı.
İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar, üniversitedeki akademisyenlerin dikilme protestolarını gerçekleştirdiği Güney Kampüsü'nde yapıldı.
BİNLERCE ÖĞRENCİ BİRLİKTE İFTAR YAPTI
İftar programına Boğaziçi Üniversiteli öğrenci, mezun, akademisyen ve personel olmak üzere binlerce kişi katıldı.
YAN YANA NAMAZ İÇİN SAF TUTTULAR
İftarın ardından binlerce kişi yan yana saf tutarak namaz kıldı.