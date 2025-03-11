Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:30

İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar, üniversitedeki akademisyenlerin dikilme protestolarını gerçekleştirdiği Güney Kampüsü'nde yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan iftarı bu sene yeniden yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar etkinliği (X ekran görüntüsü)

BİNLERCE ÖĞRENCİ BİRLİKTE İFTAR YAPTI

İftar programına Boğaziçi Üniversiteli öğrenci, mezun, akademisyen ve personel olmak üzere binlerce kişi katıldı.