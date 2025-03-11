Sokak ortasında dehşet! Husumetlilerinin kanlı saldırısına uğradı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Devran Pulat, aracının yanında beklediği sırada bir grubun saldırısına uğradı. Pulat’ın saldırıya uğradığını gören araçtaki eşi, tabancayla araçtan çıkarak şüphelilere doğrulttu. Bu sırada yanlarına yaklaşan başka bir araçtan açılan ateş sonucu Devran Pulat yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 18:15

Paylaş



ABONE OL

Tepebaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Devran Pulat, arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Aynı zamanda, araçtan açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden 6 kurşunla yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kocasının saldırıya uğradığını gören eşi, elinde tabancayla araçtan çıkarak grubun üzerine ateş açtı.

ÖNCE YUMRUKLU SONRA SİLAHLI SALDIRI

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Pulat ve Seyfettinoğlu aileleri arasında husumet oluştu. Devran Pulat, 4 Kasım 2024'te, eşi ve 7 yaşındaki kızının bulunduğu aracına doğru ilerlerken bir kişinin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Yere düşen Pulat'a, bu kez farklı noktalardan gelen üç kişi sopalarla vurmaya başladı.

EŞİNİ KURTARMAK İÇİN ŞÜPHELİLERE ATEŞ AÇTI

Olayı gören araçtaki eşi, Devran Pulat'ı kurtarmak için dışarı çıkarak elindeki tabancayla şüphelilere ateş etmeye çalıştı. Bu sırada 7 yaşındaki kızları araçtan inip kadının yanına geldi. Çevreden bir kişi kadının elindeki silahı alarak, havaya ateş etmeye başladı. Şüpheliler dağılırken, bu kez Pulat'ın yanına yaklaşan bir otomobilden ateş edilmeye başlandı. Devran Pulat, yerdeki tabancayı alıp, park halindeki 2 aracın arasına girerek kendisini korumaya çalıştı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

28 EL ATEŞ EDİLDİ

Toplamda 28 el edilen ateşte 6 kurşunun isabet ettiği Pulat, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Pulat tedavisinin ardından taburcu edilirken, vücudunda 2 merminin kaldığı öğrenildi. Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari 6 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN