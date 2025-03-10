Şanlıurfa'da yola panik anlar! Araç alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürüldü ancak araç kullanılmaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 23:25

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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti-Birecik karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki Fatih E.'ye ait 01 AHZ 401 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında araçta zaman zaman yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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