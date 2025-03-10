Ankara'da otomobil yangını: Araç maddi hasar aldı
Ankara'da bir otomobil seyir halinde ilerlediği sırada yangın çıktı. Ankara Bulvarı'nda meydana gelen olayda itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken araç hasar gördü.
Ankara Bulvarı'da akşam saatleri seyir halinde ilerleyen bir otomobilde yangın paniği yaşandı. Otomobilde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın hızla büyüdü. Çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
YANGIN TÜPÜ YOKTU
Araçta yangın tüpünün olmaması nedeniyle alevlere müdahale edilemedi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alırken araç maddi hasar gördü. Yangında yaralanan olmadı.