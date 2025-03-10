Konya'da korkunç olay! Karısını korkunç şekilde katletti

Konya’da boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve giden şahıs dehşet saçtı. Cani adam eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 23:21

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Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve giden şahıs, eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Adıyaman (37) boşanma aşamasındaki eşi Havva Adıyaman'ın (42) kaldığı eve gitti.

ÖNCE VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ

İkili arasında çıkan tartışma sonrası Yusuf Adıyaman, yanındaki tabancayla önce eşini, sonra kendini vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yusuf ve Havva Adıyaman'ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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