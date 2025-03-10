Şanlıurfa’da kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı!

Şanlıurfa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün yol kenarındaki kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.2 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 23:41

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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Fırat Y. (42) idaresindeki 48 UC 443 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, kayalıklara çarptı.

O ANLAR KAMERADA!

Kazada sürücü ile yanında bulunan Eyüp K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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