Artvin'de heyelan! Yola kaya parçaları düştü

Artvin’de eriyen kar suları heyelana neden oldu. İftar sonrası yaşanan olayda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, mahalle yolunu ulaşıma kapatırken AFAD ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 23:45

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Artvin'in Dere Mahallesi Ömer Çavuş Sokak'ta, kar sularının erimesiyle birlikte heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, mahalle yolunu ulaşıma kapattı.

ULAŞIMI ENGELLEDİ

Edinilen bilgiye göre, heyelan iftar saatinin hemen ardından gerçekleşti. Kar sularının erimesi nedeniyle yamaçtan kopan büyük kaya ve toprak parçaları, yolun üzerine düşerek ulaşımı engelledi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Artvin Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

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