Diyarbakır'daki kafe saldırısında ölen Merve Nur'un katil zanlısı tutuklandı
Diyarbakır'daki bir alışveriş merkezinde 8 Mart günü düzenlenen silahlı saldırıda içeride oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık hayatını kaybetti. Boynuna isabet eden kurşun sonucu yaşamını yitiren genç kadının katil zanlısı Bülent A., olay yerinden kaçtı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Bülent A. hakkında olası kastla öldürmek ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da bir alışveriş merkezindeki kafede düzenlenen saldırısında müşterilerden S.K yaralanırken Merve Nur Yararlık ise hayatını kaybetti. Boynuna isabet eden kurşun nedeniyle olay yerinden can veren Yararlık için soruşturma başlatıldı.
8 Mart akşamı meydana gelen saldırıda şüpheli Bülent A. olay yerinden kaçarken ekipler güvenlik kamerasını incelemeleri sonucunda zanlıyı yakaladı.
İFADESİ PES DEDİRTTİ
Şüpheli Bülent A. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken verdiği ifadesi ise tüyler ürpertti. Şüpheli olayın arkadaşları ile arasında yaşanan küfürleşmeden kaynaklandığını belirtirken yaralı S.K ve hayatını kaybeden Merve Nur Yararlık'ı yanlışlıkla vurduğunu söyledi.
SALDIRI FOTOĞRAF SONRASI GERÇEKLEŞTİ
Hastanede tedavisi devam eden S.K. verdiği ifadesinde Bülent A. ile arkadaş olduklarını ve telefonla tartıştıktan sonra akşam kafeden fotoğraf paylaştığını belirtti. S.K. ifadesinin devamında fotoğrafı paylaşmasının sonrasında saldırının gerçekleştiğini söyledi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bülent A. nöbetçi hakimlikte yapılan işlemlerin ardından "Olası kastla öldürmek" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Olay yerinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki Merve Nur Yararlık, otopsi işlemlerinin ardından dün Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.