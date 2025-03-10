Yaşam

Diyarbakır'daki kafe saldırısında ölen Merve Nur'un katil zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'daki bir alışveriş merkezinde 8 Mart günü düzenlenen silahlı saldırıda içeride oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık hayatını kaybetti. Boynuna isabet eden kurşun sonucu yaşamını yitiren genç kadının katil zanlısı Bülent A., olay yerinden kaçtı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Bülent A. hakkında olası kastla öldürmek ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır'daki kafe saldırısında ölen Merve Nur'un katil zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezindeki kafede düzenlenen saldırısında müşterilerden S.K yaralanırken Merve Nur Yararlık ise hayatını kaybetti. Boynuna isabet eden kurşun nedeniyle olay yerinden can veren Yararlık için soruşturma başlatıldı.

8 Mart akşamı meydana gelen saldırıda şüpheli Bülent A. olay yerinden kaçarken ekipler güvenlik kamerasını incelemeleri sonucunda zanlıyı yakaladı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Şüpheli Bülent A. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken verdiği ifadesi ise tüyler ürpertti. Şüpheli olayın arkadaşları ile arasında yaşanan küfürleşmeden kaynaklandığını belirtirken yaralı S.K ve hayatını kaybeden Merve Nur Yararlık'ı yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Kafede saldırı anlarının gerçekleştiği anlar (DHA) Kafede saldırı anlarının gerçekleştiği anlar (DHA)

SALDIRI FOTOĞRAF SONRASI GERÇEKLEŞTİ

Hastanede tedavisi devam eden S.K. verdiği ifadesinde Bülent A. ile arkadaş olduklarını ve telefonla tartıştıktan sonra akşam kafeden fotoğraf paylaştığını belirtti. S.K. ifadesinin devamında fotoğrafı paylaşmasının sonrasında saldırının gerçekleştiğini söyledi.

Şüpheli Bülent A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) Şüpheli Bülent A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bülent A. nöbetçi hakimlikte yapılan işlemlerin ardından "Olası kastla öldürmek" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yerinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki Merve Nur Yararlık, otopsi işlemlerinin ardından dün Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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