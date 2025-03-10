Diyarbakır'daki kafe saldırısında ölen Merve Nur'un katil zanlısı tutuklandı

Giriş Tarihi: 10.03.2025 19:50

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezindeki kafede düzenlenen saldırısında müşterilerden S.K yaralanırken Merve Nur Yararlık ise hayatını kaybetti. Boynuna isabet eden kurşun nedeniyle olay yerinden can veren Yararlık için soruşturma başlatıldı.

8 Mart akşamı meydana gelen saldırıda şüpheli Bülent A. olay yerinden kaçarken ekipler güvenlik kamerasını incelemeleri sonucunda zanlıyı yakaladı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Şüpheli Bülent A. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken verdiği ifadesi ise tüyler ürpertti. Şüpheli olayın arkadaşları ile arasında yaşanan küfürleşmeden kaynaklandığını belirtirken yaralı S.K ve hayatını kaybeden Merve Nur Yararlık'ı yanlışlıkla vurduğunu söyledi.