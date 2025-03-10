Yaşam

Malatya'da 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından merdiven boşluğuna düşen 42 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Malatya'da 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, 08.45 sıralarında Battalgazi İlçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak caddesi üzerindeki rezerv alanında çalışan Hamıd Mouloudzadeg (42) 4'üncü katta dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun fark edilmesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hamıd Mouloudzadeg burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.