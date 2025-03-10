Malatya'da 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından merdiven boşluğuna düşen 42 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 12:57

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Olay, 08.45 sıralarında Battalgazi İlçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak caddesi üzerindeki rezerv alanında çalışan Hamıd Mouloudzadeg (42) 4'üncü katta dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Durumun fark edilmesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hamıd Mouloudzadeg burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.