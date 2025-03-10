Bayrampaşa'da İBB tarafından bitirilemeyen kentsel dönüşüm bölge sakinlerini isyan ettirdi
İstanbul'un merkezi semtlerinden olan Bayrampaşa'da İBB tarafından 2016'da başlatılan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında 2 bin 500 hak sahibine 2019'da eski cezaevinin orada yapılan konutlar verilirken, bu tarihten sonra projenin ikinci etabında ilerleme kaydedilemedi. İsmetpaşa Mahallesi'nde başlatılan yıkım çalışmaları sonrası bölge adeta harabeye dönerken, bölge sakinleri duruma isyan etti.
Bayrampaşa'da İsmetpaşa Mahallesi sakinleri yaklaşık 5 yıldır süren kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce bitirilmesini istiyor.
İsmetpaşa Mahallesi'nde meşhur Bayrampaşa Cezaevi'ni de kapsayan kentsel dönüşüm projesi yarım kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2016'da başlatılan projede ilk etapta 2 bin 500 hak sahibi 2019'da yıkılan cezaevinin olduğunu bölgede yapılan evlere yerleşti. Bu tarihten sonra ise projenin ikinci etabında ilerleme kaydedilemedi.
Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan, yıkılan ve tamamlanmayan binalar adeta bir deprem bölgesi izlenimi verirken, mahalle sakinlerini de tedirgin ediyor.
Çevrede oluşan toz, koku ve aydınlatma problemleri ile boş binalara giren madde bağımlılarından şikayetçi olan mahalle sakinleri, yaklaşık 5 yıldır süren kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce bitirilmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.
"MAHALLE SAKİNLERİ YIKIK BİNALAR ARASINDA, BELİRSİZLİK İÇERİSİNDE YAŞAMAYA MAHKUM EDİLDİ"
Bayrampaşa Belediyesi ve İBB AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, 2016'da başlayan ve 10 bin konutluk 4 etap olarak planlanan projenin ilk etabının 2016-2019 arasında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.
Projede 2019'dan bu yana kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını belirten Yılmaz, "2019 yılında bu yıkık binaların olduğu yerde yaşayan ve yeni yapılan yerlere geçen insanlarımızın tapuları İBB tarafından 6 senedir verilmiyordu. Şimdi ayda 10 tapu, 10 tapu şeklinde veriliyor." ifadelerini kullandı.
Projenin ikinci etabının planlandığı şekilde başlatılamadığını dile getiren Yılmaz, mahalle sakinlerinin 6 yıldır yıkık binalar arasında, belirsizlik içerisinde yaşamaya mahkum edildiğini belirtti.
"BOŞALTILAN YERLER SEBEBİYLE MAHALLEDE GÜVENLİK SORUNU DA BAŞ GÖSTERDİ"
Ticari birimlerle ilgili de vatandaşlardan 7 kat fazla şerefiye bedeli talep edildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "Hükümetimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, buradaki projenin tamamlanması ve diğer etapların sonuçlanması için İBB'ye destek veriyor. Öyle ki 6 senedir devredilemeyen tapular bir an önce devredilsin, vatandaşlar mülkiyet haklarına kavuşsun diye tapudaki trampa devri esnasında alınan harç, rezerv alanı özel bir statüye sokmak suretiyle bakanlık tarafından kaldırıldı. Yani yapılacak devirlerde herhangi bir harç ödeme yükümlülüğü de ortadan kaldırılmış oldu."
Yıkılan alanın Bayrampaşa'nın 4 mahallesinin tam ortasında ve geçiş güzergahında yer aldığını ifade eden Yılmaz, boşaltılan yerler sebebiyle mahallede güvenlik sorununun da baş gösterdiğini kaydetti.