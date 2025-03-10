Bayrampaşa'da İBB tarafından bitirilemeyen kentsel dönüşüm bölge sakinlerini isyan ettirdi

2016'da başlayan çalışmalarda son 5 senedir bir şey yapılmadığını söyleyen mahalleli isyan etti. (A Haber arşiv)



"YIKINTILAR ARASINDA YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Bahriye Kosova, 1960 yılından beri bu semtte ikamet ettiğini ve gelinen noktada adeta savaş bölgesinde yaşadıklarını söyledi.



Yıllardır yıkıntılar arasında yaşamaya çalıştıklarını dile getiren Kosova, "Evimizin içinde zangır zangır titredik. O direklerden demir ayrımını yaparken hep salladılar. Şimdi gidenler gitti KİPTAŞ binalarına. Biz de buradakilerin yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.



Mahallede altyapı ve güvenlik problemleri yaşadıklarına dikkati çeken Kosova, "Bir kere gece sokağa çıkamıyoruz. Sokak ışıklarımız bile bir hafta yanıyorsa üç hafta yanmıyor. İnternetimiz kesildi, santral gitti buradan. Şu anda bir ileri çağa gideceğimize köy çağına döndük. Şimdi evimizin yerinde yapılmasını bekliyoruz."



"BURADA ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

Mahalle sakini Zülfiye Zontul ise 2000 yılından bu yana aynı evde yaşadığını dile getirdi.



Mahallede 2016'da başlayan kentsel dönüşüm sürecinden bu yana yaşanan sıkıntılara değinen Zontul, şöyle konuştu: "Burada çok zor durumdayız. Belediyede yönetim değiştikten sonra 'Gitmek isteyen gidebilir, zorlama yok. Size burada proje yapılacak.' dedi. Biz de 'Tamam.' dedik. Geçen sene, şubat ayında yıkımlar başladı. Sürekli sallandık. İnanır mısınız tazı gibi sokaklarda yaşadım. Çünkü evimde oturamıyordum. O kadar sallanıyor. Suni deprem yaşadık. Çünkü yere vura vura demir ayrıştırıyorlar. Şimdi de her gece bir şeyler patlıyor burada. Kendini bilmeyen insanlar geliyor ateş yakıyor binalarda. Ben bütün gün bekliyorum, evime ne olacak diye. İşe gidiyorum, komşularım evimi gözetliyorlar."



KİPTAŞ yetkililerinin kendilerine yerinde dönüşüm için söz verdiğini ve projenin onay için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında beklediğini söylediğini aktaran Zontul, bir an önce çalışmaların başlamasını beklediklerini kaydetti.