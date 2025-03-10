İstanbul'da ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı: 1200 yıllık altın yazma Tevrat...

Giriş Tarihi: 10.03.2025 13:36

Üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait bin 200 yıllık 2 metre uzunluğunda, 15 santimetre genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat , 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikkeyle, 51 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Operasyonda Tevratı 1,5 milyon dolara satmaya çalışan 3 şüpheli dahil toplam 6 kişi gözaltına alındı.

1,5 milyon dolara satılmak istenen altın yazmalı Tevrat (DHA)

TEVRATI 1.5 MİLYON DOLARA SATACAKLARMIŞ

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise Roma dönemine ait bin 200 yıllık 2 metre uzunluğunda,15 santimetre genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat, 2 adet tokmak, 1 adet muhafaza kutusu, 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikke, 51 adet Bizans dönemine ait sikke, 15 adet obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli ise ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin Tevrat'ı 1,5 milyon dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.