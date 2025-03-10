İSPARK'a ait kapalı otoparkı su bastı! Sürücüler zor anlar yaşadı
Bayrampaşa'da İSPARK'a ait 4 katlı kapalı otoparkın zemini henüz bilinmeyen bir nedenle sular altında kaldı. 10 santimetreye ulaşan su seviyesi sürücülere zor anlar yaşattı.
Bayrampaşa'da İSPARK'a 4 katlı kapalı otoparkın zemin katını su bastı.
Altıntepsi Mahallesi'ndeki İSPARK'a ait 4 katlı Arda Turan Spor Kompleksi Katlı Otopark'ın zemin katını henüz belirlenemeyen nedenle su bastı.
ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ
Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan su seviyesi nedeniyle otoparkta araçlarıyla ilerleyen sürücüler zorluk yaşadı. Görevliler suyun tahliyesi için çalışma yaptı.
Öte yandan, bir araç sürücüsünün biriken suda ilerlemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.