2 yaşındaki Rana'nın otopsi raporu ortaya çıktı: Boyun ve omuzunda köpek ısırıkları var
Konya’nın Karatay ilçesinde, 7 Mart’ta meydana gelen olayda, ailesiyle akrabalarını ziyarete giden 2 yaşındaki Rana El Selci, evlerinin yakınında yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesine rağmen ağır yaralanan küçük kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp raporuna göre Rana’nın boyun, omuz ve vücudunun çeşitli bölgelerinde köpek ısırıkları tespit edildi, başka bir ölüm nedenine rastlanmadı. Olayla ilgili 3 görgü tanığının ifadesine başvurulurken, belediye ekipleri bölgede başıboş köpekleri toplama çalışmalarına devam ediyor.
Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2), ilk otopsi raporu tamamlandı. Raporda; Rana'nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.
10 KÖPEK BİRDEN SALDIRDI
Olay, 7 Mart günü saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıkıp, oynamaya başladı. Minik Rana, evin yaklaşık 100 metre ilerisinde yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Rana, yaşamını yitirdi. Rana'nın cenazesi defnedilmek için Suriye'ye götürüldü.
3 GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİNE BAŞVURULDU
Rana El Selci'nin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsiye dair rapor çıktı. Raporda, Rana'nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.
Olayla ilgili 3 görgü tanığının da ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Öte yandan Karatay Belediyesi ekiplerinin bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.