Yaşam

Hatay'daki Ramazan panayırında çocuklar doyasıya eğlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ramazan Panayırı kuruldu. Üsküdar Konteyner Kenti'nde kurulan panayırda gölge oyunu, atölye çalışmaları ve söyleşiler yer aldı.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hatay'daki Ramazan panayırında çocuklar doyasıya eğlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan Panayırı kuruldu.

Meydan Mahallesi'ndeki Üsküdar Konteyner Kenti'nde kurulan panayırda, geleneksel Türk sanatları, meddah gösterisi, gölge oyunları, atölye çalışmaları, dinletiler ve söyleşiler yer alıyor.

FOTO: AAFOTO: AA

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

Panayıra gelen anne ve babalar, küçüklüklerindeki oyunları çocuklarıyla tekrar oynama fırsatı buluyor.

Atölye çalışmaları kapsamında, çocukların yüzlerine çeşitli çizimler yapılıyor.

Çocuklar kendilerine verilen resimleri, atölyedeki görevlilerle boyayarak eğleniyor.

Panayır, 2 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

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