Samsun'da evde yanız kalan çocuk faciaya neden oldu! Çakmakla evi yaktı

Samsun'da evde yalnız bırakılan çocuklar çakmakla oynarken dehşete neden oldu. 4 yaşındaki çocuğun çakmakla oynarken evde çıkardığı yangın sonrası komşuların yardımı ile çocuklar dışarı çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 23:59

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Samsun'da çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuk evi yaktı.

Yangın, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde Nuray A.'ya ait 3 katlı evin giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ve 10 yaşları arasındaki S.A. ve akrabaları M.Ş. ve U.Ş. adlı çocuklar evde yalnız bulundukları sırada iddiaya göre 4 yaşındaki M.Ş. çakmakla oyun oynarken yangın çıktı.

KOMŞULAR ÇOCUKLARIN İMDADINA YETİŞTİ

Alevler evi sararken, çocuklar komşuların yardımıyla evden çıkartıldı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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