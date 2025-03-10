Trafikte şakalaşma kaza ile bitti! 1 yaralı

İstanbul Pendik'te seyir halindeki olan motosiklet sürücüleri trafiği tehlikeye atarak şakalaşmaya çalıştı. Sürücülerin şaka isteği sonucu kaza yaşandı ve 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 23:55

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İstanbul Pendik'te seyir halinde olan bir grup motosiklet sürücüsü kendi aralarında şakalaşırken kaza meydana geldi. Kask kamerasına yansıyan kazada 1 kişi yaralandı.

ŞAKLAŞMAK İSTERKEN YARALANDI

Kaza, Pendik Sahilyolu Kaynarca mevkiinde meydana geldi. Bir grup motosiklet sürücüsü grup halinde seyrederken iki sürücünün kendi aralarında şakalaşması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1 motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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