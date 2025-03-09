Merve Nur'u ölüme neden olan şüphelinin ifadesi pes dedirtti: "Yanlışlıkla vurdum"
Diyarbakır'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafesinde geçtiğimiz akşam silahlı saldırı düzenlendi. B.A.'nın açtığı ateşte kafede oturan Merve Nur Yararlık boynuna kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Yararlık'ın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımı ortaya çıkarken, şüpheli B.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Diyarbakır'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafesinde akşam saatleri silahlı saldırı yaşandı. Kafeye saldırı anlarında müşteri Merve Nur Yararlık boynuna isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybederken, müşterilerde S.K. ise yaralı olarak kurtuldu. Saldırınını ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
FOTOĞRAF ÇEKİP SALDIRIYI DÜZENLEDİ
Ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle 25 yaşındaki Merve Nur Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yararlık'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı S.K. ise en yakın hastaneye sevk edildi. S.K.'nın tedavisinin devam ettiği hastanede verdiği ifadesinde şüpheli B.A. ve arkadaşını gündüz telefonla tartıştığını gördüğünü ve akşam olduğunda kafeden fotoğraf paylaşarak saldırının gerçekleştiğini belirtti.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Merve Nur Yararlık'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı ortaya çıktı. Yararlık, ölmeden önce araç kullandığı anları paylaşarak şarkı söylediği görüldü.
Genç kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.