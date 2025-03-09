Merve Nur'u ölüme neden olan şüphelinin ifadesi pes dedirtti: "Yanlışlıkla vurdum"

Giriş Tarihi: 09.03.2025 18:12

Diyarbakır'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafesinde akşam saatleri silahlı saldırı yaşandı. Kafeye saldırı anlarında müşteri Merve Nur Yararlık boynuna isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybederken, müşterilerde S.K. ise yaralı olarak kurtuldu. Saldırınını ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.