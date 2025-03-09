Tek katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçradı: Mahalleli seferber oldu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, yan taraftaki binaya sıçramasıyla büyük paniğe neden oldu. Alevlerin hızla yayıldığı yangında mahalle sakinleri komşularının yanan evine kayıtsız kalamadı ve hortumlarla su tutarak itfaiye ekiplerine destek verdi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde saat 15:30 sıralarında Atatürk Mahallesi Muhtar Yılmaz Vişne Sokakta bulunan, Y.S.'ye ait tek katlı evde yangın çıktı. Evde çıkan yangın kısa sürede hızla büyürken, alevler çatıyı sardı. Hane halkı evi tahliye ederken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
MAHALLE SAKİNLERİ SEFERBER OLDU
Bu sırada alevleri gören mahalle sakinleri hortumlarla su sıkarak yangının büyümesini engellemeye çalıştı. Ancak alevler, bitişikteki eve de sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracı ve 1 su tankeriyle müdahale edilen yangın 1 saatte güçlükle kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.