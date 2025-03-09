Tek katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçradı: Mahalleli seferber oldu

Giriş Tarihi: 09.03.2025 21:14

Çıkan yangın ekipler ve mahallelilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. (DHA)

MAHALLE SAKİNLERİ SEFERBER OLDU

Bu sırada alevleri gören mahalle sakinleri hortumlarla su sıkarak yangının büyümesini engellemeye çalıştı. Ancak alevler, bitişikteki eve de sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracı ve 1 su tankeriyle müdahale edilen yangın 1 saatte güçlükle kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.