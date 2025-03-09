Isparta'da AK Partili belediye başkanı kaza geçirdi!

Isparta'da AK Partili Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'in kullandığı otomobil şarampole devrildi. Feci kaza Göçer, eşi ve kızı, geçirdikleri yaralandı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Giriş Tarihi: 09.03.2025 21:02

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Isparta'nın Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer, eşi ve kızı, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Göçer'in kullandığı 32 AG 071 plakalı otomobil, Isparta-Eğirdir kara yolu Kuleönü belde kavşağında karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer ile otomobilde bulunan eşi ve kızı yaralandı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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