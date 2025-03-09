Edirne'de feci kaza: İki forkliftin arasında kalarak can verdi

Edirne'nin Merkez ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bir forkliftin diğerinin yardımıyla çekiciye yüklendiği sırada bir işçi, iki forkliftin arasına sıkıştı. Yaşanan olayda işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 21:21

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Edirne Sanayi Sitesi'nde meydana gelen feci bir iş kazasında, forkliftlerin arasında sıkışan bir işçi hayatını kaybetti. Olay, bir işletmenin önünde arızalı forkliftin kurtarıcıya yükleme işlemi sırasında gerçekleşti. Forkliftlerin arasına giren işçi, aniden geriye doğru manevra yapan forklift arasında arasında sıkıştı.

Vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi hayatını kaybetti.

Yaşanan feci olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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