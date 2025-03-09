Tarlada çalışırken traktör devrildi: Sürücü yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarlada çalışan M.A.Ö., geri manevra yapması sonucu kaza meydana geldi. Yaşanan olayda traktör römorku ile birlikte devrilirken sürücü yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Yaylaköy Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında traktör kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçi M.A.Ö. tarlasında çalışırken traktörüyle geri manevra yaptı. Bu sırada traktör, tarlanın hemen yanında bulunan engebeli araziye römorkuyla birlikte devrildi.
112 EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazada M.A.Ö., traktörün üzerinden savrularak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri arazinin engebeli olması nedeniyle yaralının yanına ulaşamayınca çevredeki başka bir traktör sürücüsünden yardım istendi.
Traktör vasıtasıyla yaralıya ulaşan ekipler, M.A.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.