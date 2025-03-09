Tarlada çalışırken traktör devrildi: Sürücü yaralandı

Giriş Tarihi: 09.03.2025 18:27

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Yaylaköy Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında traktör kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçi M.A.Ö. tarlasında çalışırken traktörüyle geri manevra yaptı. Bu sırada traktör, tarlanın hemen yanında bulunan engebeli araziye römorkuyla birlikte devrildi.