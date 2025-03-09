Yaşam

Oyun oynarken kabusu yaşadı: Koluna demir saplanan çocuk ameliyata alındı

Sivas’ın İstiklal Mahallesi’nde kolu korkuluğa sağlanan 7 yaşındaki küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yapılan müdahalenin ardından küçük kız, ekiplerin kestiği demir korkuluk ile hastaneye kaldırıldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyun oynarken kabusu yaşadı: Koluna demir saplanan çocuk ameliyata alındı

Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi'nde korkuluklarda oynayan 7 yaşındaki Zehranur Şalağ, dengesini kaybederek düştü. Kız çocuğunun kolu, düştüğü yerde bulunan demir korkuluğa saplandı.

Korkuluğun üzerine çıkan küçük kız dengesini kaybedince kolu korkuluğa saplandı / İHAKorkuluğun üzerine çıkan küçük kız dengesini kaybedince kolu korkuluğa saplandı / İHA

DEMİR KORKULUKLA BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kız çocuğunu bulunduğu yerden çıkarmak isteyen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu kesti. Korkuluk ile birlikte hastaneye kaldırılan kız çocuğu ameliyata alındı.

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