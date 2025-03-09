Oyun oynarken kabusu yaşadı: Koluna demir saplanan çocuk ameliyata alındı
Sivas’ın İstiklal Mahallesi’nde kolu korkuluğa sağlanan 7 yaşındaki küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yapılan müdahalenin ardından küçük kız, ekiplerin kestiği demir korkuluk ile hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi'nde korkuluklarda oynayan 7 yaşındaki Zehranur Şalağ, dengesini kaybederek düştü. Kız çocuğunun kolu, düştüğü yerde bulunan demir korkuluğa saplandı.
DEMİR KORKULUKLA BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kız çocuğunu bulunduğu yerden çıkarmak isteyen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu kesti. Korkuluk ile birlikte hastaneye kaldırılan kız çocuğu ameliyata alındı.