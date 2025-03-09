Park halindeki otomobilde baygın halde bulundu
Mardin'de bir genç park halindeki aracın içinde baygın halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar aracın camını kırarak genci dışarı çıkardı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halinde duran bir aracın içerisindeki genç, çevredekileri tedirgin etti. Aracın içerisinde hareketsiz halde yatan genç, vatandaşların dikkati sayesinde kurtuldu.
ARACIN CAMI KIRILDI
Vatandaşlar, gencin yarı baygın halde olduğunu fark etmesi üzerine aracın camını kırdı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Camın kırılmasıyla genç dışarı çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.