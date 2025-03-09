Park halindeki otomobilde baygın halde bulundu

Giriş Tarihi: 09.03.2025 18:37

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde park halinde duran bir aracın içerisindeki genç, çevredekileri tedirgin etti. Aracın içerisinde hareketsiz halde yatan genç, vatandaşların dikkati sayesinde kurtuldu.

Baygın halde bulunan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (İHA)

ARACIN CAMI KIRILDI

Vatandaşlar, gencin yarı baygın halde olduğunu fark etmesi üzerine aracın camını kırdı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Camın kırılmasıyla genç dışarı çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.