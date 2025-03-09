Sivas'ta korkunç olay! Ramazan topu elinde patladı: Feci şekilde yaralandı

Giriş Tarihi: 09.03.2025 22:48

Sivas 'ın Gürün ilçesinde iftar vakti Ramazan topunu patlatmak isteyen görevli B.Ş. topun infilak etmesiyle ağır yaralandı. Halk diliyle Ramazan topu olarak bilinen ses bombası, 72 yaşındaki yaşlı adamın elinde patlamasıyla ağır yaralandı.

Ramazan topunun infilak etmesi sonucu B.Ş. yüzünden ve ellerinden feci şekilde yaralandı. Yaralı adamın hastanede tedavisi sürüyor. (İHA)

ELLERİ VE YÜZÜNDEN FECİ ŞEKİLDE YARALANDI

11 yıldır Ramazan ayında topu patlattığını ifade eden B.Ş. ses bombasının infilak etmesiyle ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ş. ellerinden ve yüzünde feci şekilde yaralanırken ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ciddi şekilde yaralanan B.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. B.Ş. emekli olduktan sonra yıllardır belediye adına Ramazan topunu kendisinin patlattığı öğrenildi.