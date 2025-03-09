Sivas'ta korkunç olay! Ramazan topu elinde patladı: Feci şekilde yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde iftar vakti korkunç bir kaza meydana geldi. B.Ş. (72) elindeki Ramazan topu ya da diğer adıyla ses bombasını patlatmak isterken bomba yaşlı adamın elinde infilak etti. Kazada B.Ş. ellerinden ve yüzünden ağır şekilde yaralanırken, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde iftar vakti Ramazan topunu patlatmak isteyen görevli B.Ş. topun infilak etmesiyle ağır yaralandı. Halk diliyle Ramazan topu olarak bilinen ses bombası, 72 yaşındaki yaşlı adamın elinde patlamasıyla ağır yaralandı.
ELLERİ VE YÜZÜNDEN FECİ ŞEKİLDE YARALANDI
11 yıldır Ramazan ayında topu patlattığını ifade eden B.Ş. ses bombasının infilak etmesiyle ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ş. ellerinden ve yüzünde feci şekilde yaralanırken ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Ciddi şekilde yaralanan B.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. B.Ş. emekli olduktan sonra yıllardır belediye adına Ramazan topunu kendisinin patlattığı öğrenildi.