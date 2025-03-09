Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 71 yaşındaki Recep K., yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Evinde yapılan incelemede yaşlı adamın kendini av tüfeğiyle başından vurarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 22:56

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Şenköy köyünde meydana geldi. İddialara göre, 71 yaşındaki Recep K.'dan yakınları uzun bir süre haber alamadı. Eve gelen yakınları tarafından Recep K. odasında hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden yaşlı adamın av tüfeği ile intihar ettiği ortaya çıktı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN