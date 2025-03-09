Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçuruma yuvarlandı! 1 ölü
Tokat'tın Zile ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen korkunç kazada sürücü Hasan Ocak (62) hayatını kaybetti.
Hasan Ocak (62) idaresindeki 60 ZU 190 plakalı otomobil, Gölcük köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ve itfaiye ekipleri uçuruma devrilen araçtan Ocak'ın cesedini çıkardı. Ocak'ın cenazesi Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.