Siirt’te park halindeki TIR alevlere teslim oldu!

Siirt’in Sütlüce köyünde park halindeki arpa yüklü TIR, motor kısmında çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 18:11

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Siirt'te park halindeki TIR birden alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Gökçebağ Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ancak TIR kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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