Ordu’da çocuk sporcuları taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 7 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde çocuk sporcuları taşıyan minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yaşları 8 ila 12 arasından değişen sporculardan 7’si yaralandı.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 18:04

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Yürekleri ağza getiren olayda kaza, saat 13 sıralarında Gölevi Mahallesi'nde gerçekleşti. Çocuk sporcuları taşıyan İsmail Kıraç yönetimindeki 52 AFG 791 plakalı minibüs ile Şüheda Zülal Çayır idaresindeki 52 ES 444 plakalı otomobil, çarpıştı. Servis minibüsü yolun alt tarafındaki araziye uçtu. Kazada, İsmail Kıraç ve yaşları 8 ile 12 arasında değişen K.E.O., Ö.Y., Y.Ç., D.K., K.P. ve Y.Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ünye Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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