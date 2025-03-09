Siirt’te av koruma ekipleri kaçak avcılara göz açtırmadı!

Giriş Tarihi: 09.03.2025 18:42

DKMP Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından Siirt il merkezi kırsalında yapılan kontrollerde, 6 kişi kaçak avcılık yaparken yakalandı.

Siirt'te kaçak avcılık yapan 6 kişiye 53 bin TL ceza kesildi / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

KAÇAK KULLANILAN MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Haklarında adli işlem başlatılan kaçak avcılara toplamda 53 bin 619 TL para cezası kesildi. Kaçak avcılıkta kullanılan malzemeler ise ekipler tarafından yakılarak imha edildi.

Avlanan kınalı keklikler ise tedavi ve bakımları için Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 'ne teslim edildi.