Siirt’te av koruma ekipleri kaçak avcılara göz açtırmadı!
Siirt’te kaçak avcılık yaptığı belirlenen 6 kişi hakkında işlem yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri Siirt il merkezi kırsalında yaptığı kontroller sırasında kaçak avlanan 6 kişiye 53 bin TL para cezası kesti.
DKMP Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından Siirt il merkezi kırsalında yapılan kontrollerde, 6 kişi kaçak avcılık yaparken yakalandı.
KAÇAK KULLANILAN MALZEMELER İMHA EDİLDİ
Haklarında adli işlem başlatılan kaçak avcılara toplamda 53 bin 619 TL para cezası kesildi. Kaçak avcılıkta kullanılan malzemeler ise ekipler tarafından yakılarak imha edildi.
Avlanan kınalı keklikler ise tedavi ve bakımları için Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 'ne teslim edildi.