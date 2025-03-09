Mersin'de kamyonet dere kenarındaki duvarın üstünde asılı kaldı
Mersin'de kontrolden çıkan bir kamyonet, dere kenarındaki duvarın üstüne düştü. Kamyonetin kupa kısmının elektrik trafosuna çarpmasıyla araç duvar üzerinde asılı kalırken, vinç yardımıyla araç kaldırıldı. Kazada sürücü haff sıyrıklarla yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi. Öğle saatlerinde Kızkalesi Mahallesi'nde Antalya-Adana güzergahında nakliyat yapan Ramazan D. yönetimindeki 07 CCF 48 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak Mintan Deresi üzerindeki köprünün demir bariyerlerine çarptı. Bariyerleri aşan kamyonet, elektrik trafosunun yanındaki dere duvarına düştü.
DAKİKALARCA ASILI KALDI
Kupa kısmı elektrik trafosuna çarpan kamyonet, duvar üzerinde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ayakta tedavi edildi. Kamyonet, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.