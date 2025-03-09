Sıcaklıklar artacak! Güneşli hava yerini yağmura bırakacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9-13 Mart 2025 tarihleri için yayımladığı hava tahminine göre, Türkiye genelinde hafta başında güneşli hava etkili olacak. Pazar ve Pazartesi günleri ülke geneli açık olacak, ancak Salı günü kuzey bölgelerinde yerel yağışlar başlayacak. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise yağmur geçişleri bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 13°C’ye kadar çıkacak, Ankara 23°C'yi görecek, İzmir ise 24°C’ye ulaşacak. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 9-13 Mart 2025 tarihleri için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde büyük ölçüde güneşli bir hava etkili olacak. Yağışlar ise sınırlı bölgelerde kendini gösterecek.
HAFTA BAŞINDA GÜNEŞ HAKİM
Pazar ve Pazartesi günleri Türkiye'nin tamamına yakını açık ve güneşli bir havaya sahip olacak. Karadeniz kıyılarında yer yer bulut görülse de önemli bir yağış beklenmiyor. Doğu bölgelerde de parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.
SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN YAĞIŞ BAŞLIYOR
11 Mart Salı günüyle birlikte kuzey bölgelerde hava hareketleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında yerel sağanak yağışlar görülebilir. Batı bölgelerde ise güneşli hava etkisini sürdürecek.
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE YAĞIŞLI GEÇEBİLİR
Haftanın ortasında özellikle Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda yağmur geçişleri bekleniyor. 13 Mart Perşembe günü ise Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'in batı kıyılarında sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Ancak sıcaklıklarda ciddi bir düşüş beklenmiyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Genel olarak ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, yerel yağışlar dışında herhangi bir olumsuz hava koşulu öngörülmüyor. Uzmanlar, açık havada vakit geçirmek isteyenlerin hafta başındaki güneşli havayı değerlendirebileceğini belirtiyor.