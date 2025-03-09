Sıcaklıklar artacak! Güneşli hava yerini yağmura bırakacak

stanbul’da hafta başı güneşli, hafta ortasında ise yağmur ve bulutlu hava etkili olacak (AA)

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da bu hafta hava, kısmen güneşli ve ılıman geçecek. 9 Mart'ta hava sıcaklığı 13°C'ye kadar yükselecek, gece ise 5°C civarında olacak. Pazartesi günü (10 Mart) ise kısmi güneşli bir gün bekleniyor, sıcaklık 14°C'ye ulaşacak. Salı günü (11 Mart) bulutlar artacak ve sıcaklık 17°C'ye çıkacak. Çarşamba (12 Mart) ve Perşembe (13 Mart) günü, sıcaklık 20°C civarlarında seyredecek ve aralıklı olarak güneşli bir hava hakim olacak.

Ankara'da hafta boyunca hava daha çok güneşli olacak. 9 Mart'ta en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Pazartesi günü (10 Mart) güneşli havayla birlikte sıcaklık 20°C, Salı günü ise 22°C'ye kadar çıkacak. Çarşamba (12 Mart) günü 23°C'yi görecek olan Ankara'da, Perşembe günü (13 Mart) sıcaklık 21°C civarlarında olacak.

İzmir'de ise sıcaklık 9 Mart'ta 20°C civarında. Pazartesi günü (10 Mart) sıcaklık 21°C'ye yükselecek. Salı günü (11 Mart) sıcaklık 22°C'ye kadar ulaşacak. Çarşamba günü (12 Mart) hava biraz daha bulutlu olacak ve 24°C'yi görecek. Perşembe günü (13 Mart) ise 23°C civarlarında bir hava bekleniyor.