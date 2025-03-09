Yaşam

Sıcaklıklar artacak! Güneşli hava yerini yağmura bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9-13 Mart 2025 tarihleri için yayımladığı hava tahminine göre, Türkiye genelinde hafta başında güneşli hava etkili olacak. Pazar ve Pazartesi günleri ülke geneli açık olacak, ancak Salı günü kuzey bölgelerinde yerel yağışlar başlayacak. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise yağmur geçişleri bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 13°C’ye kadar çıkacak, Ankara 23°C'yi görecek, İzmir ise 24°C’ye ulaşacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sıcaklıklar artacak! Güneşli hava yerini yağmura bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 9-13 Mart 2025 tarihleri için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde büyük ölçüde güneşli bir hava etkili olacak. Yağışlar ise sınırlı bölgelerde kendini gösterecek.

Mart ayı Türkiye’yi güneşle başlayacak ancak yağışlar yolda (AA)Mart ayı Türkiye’yi güneşle başlayacak ancak yağışlar yolda (AA)

HAFTA BAŞINDA GÜNEŞ HAKİM

Pazar ve Pazartesi günleri Türkiye'nin tamamına yakını açık ve güneşli bir havaya sahip olacak. Karadeniz kıyılarında yer yer bulut görülse de önemli bir yağış beklenmiyor. Doğu bölgelerde de parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN YAĞIŞ BAŞLIYOR

11 Mart Salı günüyle birlikte kuzey bölgelerde hava hareketleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında yerel sağanak yağışlar görülebilir. Batı bölgelerde ise güneşli hava etkisini sürdürecek.

MGM'nin tahminine göre, Türkiye’de Mart ortasında sıcaklıklar düşmeden önce yağmurlar etkili olacak. (AA)MGM'nin tahminine göre, Türkiye’de Mart ortasında sıcaklıklar düşmeden önce yağmurlar etkili olacak. (AA)

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE YAĞIŞLI GEÇEBİLİR

Haftanın ortasında özellikle Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda yağmur geçişleri bekleniyor. 13 Mart Perşembe günü ise Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'in batı kıyılarında sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Ancak sıcaklıklarda ciddi bir düşüş beklenmiyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Genel olarak ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, yerel yağışlar dışında herhangi bir olumsuz hava koşulu öngörülmüyor. Uzmanlar, açık havada vakit geçirmek isteyenlerin hafta başındaki güneşli havayı değerlendirebileceğini belirtiyor.

stanbul’da hafta başı güneşli, hafta ortasında ise yağmur ve bulutlu hava etkili olacak (AA)stanbul’da hafta başı güneşli, hafta ortasında ise yağmur ve bulutlu hava etkili olacak (AA)

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da bu hafta hava, kısmen güneşli ve ılıman geçecek. 9 Mart'ta hava sıcaklığı 13°C'ye kadar yükselecek, gece ise 5°C civarında olacak. Pazartesi günü (10 Mart) ise kısmi güneşli bir gün bekleniyor, sıcaklık 14°C'ye ulaşacak. Salı günü (11 Mart) bulutlar artacak ve sıcaklık 17°C'ye çıkacak. Çarşamba (12 Mart) ve Perşembe (13 Mart) günü, sıcaklık 20°C civarlarında seyredecek ve aralıklı olarak güneşli bir hava hakim olacak.

Ankara'da hafta boyunca hava daha çok güneşli olacak. 9 Mart'ta en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Pazartesi günü (10 Mart) güneşli havayla birlikte sıcaklık 20°C, Salı günü ise 22°C'ye kadar çıkacak. Çarşamba (12 Mart) günü 23°C'yi görecek olan Ankara'da, Perşembe günü (13 Mart) sıcaklık 21°C civarlarında olacak.

İzmir'de ise sıcaklık 9 Mart'ta 20°C civarında. Pazartesi günü (10 Mart) sıcaklık 21°C'ye yükselecek. Salı günü (11 Mart) sıcaklık 22°C'ye kadar ulaşacak. Çarşamba günü (12 Mart) hava biraz daha bulutlu olacak ve 24°C'yi görecek. Perşembe günü (13 Mart) ise 23°C civarlarında bir hava bekleniyor.

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