Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay'ın ölümü için yeni soruşturma: Cinayet mi?

İspanya'nın Barcelona şehrinde Aralık ayında oğluyla birlikte dağda gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında yaklaşık 150 metreden düşerek hayatını kaybeden, ünlü moda markası Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık, daha önce kapatılan dosyada birçok belirsizlik olduğunu belirterek soruşturmayı yeniden başlattı.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:04

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İstanbul doğumlu olup 14 yaşında İspanya'ya göç eden ve uzun yıllardır Barcelona'da yaşayan İsak Andiç, geçtiğimiz aralık ayında oğlu Jonathan Ermay (43) ile Katalonya'nın Monserrat dağlık bölgesinde gerçekleştirdiği bir gezi sırasında yaklaşık 150 metreden düşerek hayatını kaybetti.

"ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE BABAMIN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM" Ermay'ın ölümü moda dünyasında büyük yankı uyandırırken, polis olayın hemen ardından kazayla ilgili soruşturma başlattı. İfadesinde kaza sırasında babasının önünde yürüdüğünü söyleyen Jonathan Ermay, kazadan sonra ileri doğru gittiğini ve aniden düşen taş sesleri duyduğunu anlattı. Ermay, "Arkamı döndüğümde babamın düştüğünü gördüm.Fakat yapabileceğim bir şey yoktu ve artık çok geçti. Hemen yardım istedim" dedi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda savcılık bunun bir yürüyüş kazası olduğunu belirtti ve ocak ayında mahkeme davayı reddetti.