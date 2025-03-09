3.50 promil alkollü yakalanan sürücüden polise tepki: Amerika polisi misiniz?

Giriş Tarihi: 09.03.2025 06:07

Bursa 'da trafik denetiminden kaçmaya çalışan 3.50 promil alkollü sürücü Ömer.K.(45), polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar, kameraya yansırken, gözaltına alınmamak için polise direnen sürücü, "Amerikan polisi misiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Alkollü yakalanan sürücü polislere ʺAmerikan polisi misiniz?ʺ diyerek tepki gösterdi. (AA)

3.50 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI EHLİYETİNE EL KONULDU

Ömer K., polis ekipleri tarafından yapılan alkolmetre testinde 3.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ömer K.'ya, 2'inci kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 706 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan Ömer.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araç ise çekici ile kaldırıldı.