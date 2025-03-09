Sakarya'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Henüz nedeninin bilinmediği kavgada O.C.Ş. tüfekle Fatih Tunç'a ateş etti. Olayda hastaneye kaldırılan Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi'nde 3 kişinin arasında tartışma çıktı. Fatih Tunç (36), E.Ş. ve oğlu O.C.Ş.'nin (16) kısa sürede tartışması tüfekli kavgaya dönüştü. Henüz tartışmanın nedeni belirsizliğini korurken O.C.Ş. tüfekle Tunç'a ateş etti.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tunç, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, baba ile oğlunu gözaltına aldı.