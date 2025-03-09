Konteyneri düzeltmek isterken altında kaldı: Hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bahçesindeki konteyneri düzeltmek için çeşitli materyallerden destek alan Aykut Sürücüoğlu, konteyneri havaya kaldırmasıyla yapı üzerine devrildi. Yaşanan kazada olay yerine sevk edilen ekipler hızla müdahale ederken genç, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sürücüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 22:13

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Olay, Denizli'nin Acıpayam İlçesi Pınaryazı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bahçelerinde yer alan konteyneri yükseltmek isteyen Aykut Sürücüoğlu çeşitli materyallerden destek alarak konteyneri havaya kaldırdı. Çalışma sırasında desteklerin üzerinden kayan konteyner, Arif Sürücüoğlu'nun üzerine devrildi.

KONTEYNERİN ALTINDA CAN VERDİ

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri genç adamı konteynerin altından çıkartı. Konteynerin altından çıkartılan Sürücüoğlu'nun sağlık durumunu kontrol eden sağlık ekipleri hayatını belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç adamın cansız bedeni Denizli Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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