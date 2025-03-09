Arnavutköy’de ticari taksi araçların üzerine uçtu: 2 yaralı

Arnavutköy Tayakadın Yolu Fatih Caddesi’nde ticari taksinin orta refüje çarpıp diğer araçların üzerine uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 21:48

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Arnavutköy'de, akşam saatlerinde meydana gelen korkunç kazada ticari taksi, orta refüje çarparak hareket halindeki araçların üzerine uçtu. Kazada iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Tayakadın Yolu Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen araçlar, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket etmeye başladı. Bu sırada, kavşağa hızla giren ticari taksi, duramayarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi, kontrolünü kaybederek yoldaki diğer araçların üzerine uçtu. Kaza anı, bir araç kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, takside bulunan 2 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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