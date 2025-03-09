Pendik'te hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli yakalandı
Pendik'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir kişi hakkında "kasten yaralama" suçundan arandığı tespit edildi. Ekipler tarafından şüpheli gözaltına alınırken C.Y.'nin 28 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Pendik'te dün saat 16:30 sıralarında Kaynarca Mahallesi Tığlı Sokak'ta polis ekipleri şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Hakkında arama kararı bulunan C.Y., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı.
28 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ekiplerin durumundan şüphelendiği kişinin hakkında 'Kasten yaralama' suçundan arama kararı bulunan C.Y. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Şüpheli C.Y.'nin 28 adet suç kaydı olduğu belirlendi.