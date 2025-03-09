Balıkesir’de yangın paniği: Alevlere mahalleliden hortumlarla ilk müdahale

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle tek katlı bir evde yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine yardım ederek yangına hortumla müdahale etti.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 21:36

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Saat 15.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Muhtar Yılmaz Vişne Sokak'ta, Y.S.'ye ait evde başlayan yangın hızla büyüyerek çatıyı sardı. Hane halkı evi tahliye ederken, yangına şahit olan mahalleli hortumlarla su sıkarak alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Hane halkı evi tahliye ederken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bu sırada alevleri gören mahalle sakinleri hortumlarla su sıkarak yangının büyümesini engellemeye çalıştı. Ancak alevler, bitişikteki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracı ve bir su tankeriyle yapılan müdahaleyle yangın 1 saatte güçlükle kontrol altına alındı, ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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