Yaşam

Bahçelievler'de korkutan kaza: Vinç sepetinden düşen işçiler yaralandı

Bahçelievler'de boş arazide bakım çalışması yapmak için vinç sepetine binen 4 işçi zemine düşerek yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bahçelievler'de korkutan kaza: Vinç sepetinden düşen işçiler yaralandı

Bahçelievler Merkez Mahallesi Ziya Taşkent Sokak'ta korkutan bir kaza yaşandı. Boş araziye giden bir vinç, işçilerin bakım çalışması yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir şekilde yamuldu. Yamulma nedeniyle vinç sepetinde bulunan 4 işçi zemine düştü.

Vinç sepetinin devrilmesiyle 4 işçi yaralandı. İşçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA) Vinç sepetinin devrilmesiyle 4 işçi yaralandı. İşçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)

2 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Kazayı gören çevredekiler 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı işçilere ilk müdahaleyi yaparken 4 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar en yakın hastaneye kaldırılırken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaza nedeniyle polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı. (İHA) Kaza nedeniyle polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı. (İHA)

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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