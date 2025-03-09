Bahçelievler'de korkutan kaza: Vinç sepetinden düşen işçiler yaralandı

Giriş Tarihi: 09.03.2025 19:09

Bahçelievler Merkez Mahallesi Ziya Taşkent Sokak'ta korkutan bir kaza yaşandı. Boş araziye giden bir vinç, işçilerin bakım çalışması yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir şekilde yamuldu. Yamulma nedeniyle vinç sepetinde bulunan 4 işçi zemine düştü.