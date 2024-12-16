İsak Andiç neden öldü? Mango firması kurucusu İsak Andiç Ermay kimdir, nereli, hastalığı neydi? Kökeni ne, Türk mü?

Tekstil Sektörüne Adım Atış

İspanya'da kardeşi Nahman ile birlikte işleme tişörtler ve takunya yaparak tekstil sektörüne adım atan Ermay, yükseköğrenimini yarıda bırakarak bu alanda kariyer yapmaya başladı. Zamanla işlerini büyüten iki kardeş, 1979 yılında Barcelona ve Madrid'de mağazalarını açarak tekstil sektöründe önemli bir yer edinmeye başladı.