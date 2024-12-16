İsak Andiç neden öldü? Mango firması kurucusu İsak Andiç Ermay kimdir, nereli, hastalığı neydi? Kökeni ne, Türk mü?
İspanya'nın dünyaca ünlü tekstil markalarından Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay, hayatını kaybetti. Moda dünyasında önemli bir figür olarak tanınan Ermay, 1980'li yıllarda Mango'yu kurarak markayı global bir başarıya taşıdı. Peki İsak Andiç Ermay nasıl ve neden hayatını kaybetti? İşte hayatı ve kariyeri hakkında detaylar.
Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:01