Viral Galeri Viral Liste İsak Andiç neden öldü? Mango firması kurucusu İsak Andiç Ermay kimdir, nereli, hastalığı neydi? Kökeni ne, Türk mü?

İsak Andiç neden öldü? Mango firması kurucusu İsak Andiç Ermay kimdir, nereli, hastalığı neydi? Kökeni ne, Türk mü?

İspanya'nın dünyaca ünlü tekstil markalarından Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay, hayatını kaybetti. Moda dünyasında önemli bir figür olarak tanınan Ermay, 1980'li yıllarda Mango'yu kurarak markayı global bir başarıya taşıdı. Peki İsak Andiç Ermay nasıl ve neden hayatını kaybetti? İşte hayatı ve kariyeri hakkında detaylar.

Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:01
İsak Andiç neden öldü? Mango firması kurucusu İsak Andiç Ermay kimdir, nereli, hastalığı neydi? Kökeni ne, Türk mü?

İspanya'nın dünyaca ünlü tekstil markalarından Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay, 71 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye doğumlu ve Türk vatandaşı olan Andiç Ermay, cumartesi günü Katalonya bölgesindeki Collbató'da gerçekleştirdiği dağ yürüyüşü sırasında dengesini kaybederek 150 metreden düşüp yaşamını yitirdi.

İsak Andiç neden öldü? Mango firması kurucusu İsak Andiç Ermay kimdir, nereli, hastalığı neydi? Kökeni ne, Türk mü?

İSAK ANDİÇ KİMDİR?

Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da doğan Isak Andiç, 1979 yılında girdiği tekstil sektöründe önemli atılımlar yaparak, 1984'te Mango firmasını kurmuştu.

İsak Andiç neden öldü? Mango firması kurucusu İsak Andiç Ermay kimdir, nereli, hastalığı neydi? Kökeni ne, Türk mü?

Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.

İsak Andiç neden öldü? Mango firması kurucusu İsak Andiç Ermay kimdir, nereli, hastalığı neydi? Kökeni ne, Türk mü?

İstanbul'dan Barcelona'ya Göç

1953 yılında İstanbul'da doğan İsak Andiç Ermay, Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğuydu. Babası Manuel Andiç Ermay, İstanbul'da elektrik teçhizatı ithalatçılığı yapıyordu. İlköğrenimini Tarhan Koleji'nde, ortaöğrenimini ise Robert Kolej'de tamamladı. 1968 yılında, 14 yaşındayken ailesiyle birlikte İspanya'ya göç etti. Babasının, bildikleri Ladino dilinin burada da konuşulması nedeniyle İspanya'ya yerleşmeye karar verdikleri öğrenildi.

İsak Andiç neden öldü? Mango firması kurucusu İsak Andiç Ermay kimdir, nereli, hastalığı neydi? Kökeni ne, Türk mü?

Tekstil Sektörüne Adım Atış

İspanya'da kardeşi Nahman ile birlikte işleme tişörtler ve takunya yaparak tekstil sektörüne adım atan Ermay, yükseköğrenimini yarıda bırakarak bu alanda kariyer yapmaya başladı. Zamanla işlerini büyüten iki kardeş, 1979 yılında Barcelona ve Madrid'de mağazalarını açarak tekstil sektöründe önemli bir yer edinmeye başladı.

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