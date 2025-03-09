Kocaeli'de motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu mahallesi Güney Yanyolu'nda kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 AZH 799 plakalı Mondial marka motosiklet, F.Ö. idaresindeki 54 AEL 635 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı.
HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsünü gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.