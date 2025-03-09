Beylikdüzü’nde hareketli anlar: Ekipler kilometrelerce kovaladı!

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan 2 şüpheli araçlarıyla kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracın lastiklerine 2 el ateş ettikten sonra 2 kişi kıskıvrak yakalandı.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 22:26

Paylaş



ABONE OL

Polis ekipleri, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken, aracı takibe alan polis ekipleri uyarı amaçlı havaya bir el ateş etti. Buna rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

POLİS ARAÇ LASTİKLERİNE 2 EL ATEŞ ETTİ

Polis ekipleri kaçan aracı durdurmak için lastiklerine 2 el ateş etti. Açılan ateş sırasında sürücü I.M.A. (21) yaralandı. Aracı durduran ekipler yolcu koltuğunda oturan şüpheli K.N'yi (21) yakalarken, yaralı sürücü I.M.A. tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

UYUŞTURUCU, SİLAH…

Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelilerin kaçarken araçtan attıkları silahı da buldu.

Yapılan incelemede çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelilerin, araçta uyuşturucu madde olduğu için kaçtıkları anlaşıldı.

Zanlıların işlemleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN