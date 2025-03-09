Kırmızı ışıkta geçen araç sinyalizasyon direğine çarptı!
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, önce yaya geçidine sonra da sinyalizasyon direğine çarparak kaldırımdaki ağaca vurdu. Meydana gelen olayda araç sürücüsü ile yanındaki şans eseri yaralanmazken olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Abanoz yönetimindeki 16 ADL 39 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kavşakta kırımızı ışık ihlali yapınca seyir halindeki bir araca çarpmamak için ani manevra yaptı.
Abanoz'un kontrolünü kaybettiği araç, önce yaya geçidindeki sinyalizasyon direğine, ardından da kaldırımdaki ağaca çarpıp, takla atarak yan durdu. Sürücü ile yanındaki Erhan Korkudan'ın şans eseri yaralanmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.