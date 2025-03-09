Yaşam

Kırmızı ışıkta geçen araç sinyalizasyon direğine çarptı!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, önce yaya geçidine sonra da sinyalizasyon direğine çarparak kaldırımdaki ağaca vurdu. Meydana gelen olayda araç sürücüsü ile yanındaki şans eseri yaralanmazken olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Kırmızı ışıkta geçen araç sinyalizasyon direğine çarptı!

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Abanoz yönetimindeki 16 ADL 39 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kavşakta kırımızı ışık ihlali yapınca seyir halindeki bir araca çarpmamak için ani manevra yaptı.

Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarptı / DHAKırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarptı / DHA

Abanoz'un kontrolünü kaybettiği araç, önce yaya geçidindeki sinyalizasyon direğine, ardından da kaldırımdaki ağaca çarpıp, takla atarak yan durdu. Sürücü ile yanındaki Erhan Korkudan'ın şans eseri yaralanmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı / DHASürücü şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı / DHA

Görüntülerde, kırmızı ışık yanmasına rağmen sürücünün aracını yavaşlatmadığı, kontrolden çıkan aracın yan yatarak önce sinyalizasyon direğine, ardından da takla atıp yan dönerek ağaca çarptığı yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN