Kırmızı ışıkta geçen araç sinyalizasyon direğine çarptı!

Giriş Tarihi: 09.03.2025 23:43

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Abanoz yönetimindeki 16 ADL 39 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kavşakta kırımızı ışık ihlali yapınca seyir halindeki bir araca çarpmamak için ani manevra yaptı.