Su saatinin arasına sıkışan kedi için ekipler seferber oldu
Erzincan'da bir apartmanın su saatlerinin arasına kedinin sıkıştığını gören çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kedi ekipler tarafından uzun uğraşların sonunda kurtuldu.
Erzincan'da bir apartmanın su saatlerinin arasında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apartmanın su ve kanalizasyon tesisatının geçtiği bölümde mahsur kalan kediyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Kedi, ekiplerce genel bakımının ardından doğal ortamına bırakıldı.