Balıkesir'deki tartışmada 2 kişi tüfekle yaralandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde 3 kişinin tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 23:58

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Balıkesir'in Havran ilçesinde, tüfekli saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Temaşalık Caddesi'nde, Emirhan G. ve Mehmet Suat Y, Atıf A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Atıf A. yanındaki tüfekle iki kişiye ateş etti.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Saldırıda, Emirhan G. kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden, Mehmet Suat Y. ise sol bacağından yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emirhan G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Atıf A. ise polis ekiplerince yakalandı.

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