Doğu'daki o illerde yaşayanlar dikkat! Çığ düşebilir
Karın etkisini sürdürdüğü illerden Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de çığ uyarısı yapıldı. Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ oluşabileceği ve vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları istendi.
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısı yapıldı.
Erzurum Valiliğinin açıklamasında, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, Erzurum'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis beklendiği bildirildi.
VALİLİK UYARDI
Bölge genelinde, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu aktarıldı. Açıklamada, ayrıca, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.