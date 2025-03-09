Doğu'daki o illerde yaşayanlar dikkat! Çığ düşebilir

Karın etkisini sürdürdüğü illerden Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de çığ uyarısı yapıldı. Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ oluşabileceği ve vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları istendi.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 23:08

Paylaş



ABONE OL

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısı yapıldı.

Erzurum Valiliğinin açıklamasında, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, Erzurum'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis beklendiği bildirildi.

VALİLİK UYARDI

Bölge genelinde, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu aktarıldı. Açıklamada, ayrıca, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN