Bursa'da çekiçli bıçaklı alacak verecek kavgası: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 09.03.2025 20:52

Bursa'da alacak verecek kavgası bıçaklı ve çekiçli saldırıya dönüştü. Saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında inşaat ustası Abbas U. (61) ile inşaat firması sahipleri Yunus D. (36) ve kardeşi Fatih D. (32) arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Abbas U., elindeki bıçakla 2 kardeşi yaraladı.