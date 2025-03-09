Bursa'da çekiçli bıçaklı alacak verecek kavgası: 3 yaralı
Bursa'nın Hocaköy Mahallesi'nde inşaat ustası firma sahipleriyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşadı. Tarafların tartışmasından Abbas U. eline aldığı bıçakla firma sahibi 2 kardeşi bıçakla yaraladı. Kardeşler özel araçla hastaneye kaldırılmasının ardından yaralıların yakınları, Abbas U.'nun evini basarak camlarını taşlarla kırdı. Olayda Abbas U.'nun kuzeni çekiçli saldırıyla başında yaralanırken, çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bursa'da alacak verecek kavgası bıçaklı ve çekiçli saldırıya dönüştü. Saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında inşaat ustası Abbas U. (61) ile inşaat firması sahipleri Yunus D. (36) ve kardeşi Fatih D. (32) arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Abbas U., elindeki bıçakla 2 kardeşi yaraladı.
EVİN CAMLARINI TAŞLA KIRDI
Olayın ardından Abbas U. evine giderken, yaralı kardeşler özel araçla götürüldükleri İnegöl Devlet Hastanesinde tedavileri sonrası taburcu edildi. Olaya sinirlenen yaralıların ailesi, Abbas U.'nun evini basarak, apartmanın camlarını taşlarla kırdı. Abbas U., çekiçle yaralıların kuzeni İbrahim D.'yi (28) başından yaraladı.
TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, Abbas U. tüfekle havaya ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerindeki topluluğu dağıtırken, Abbas U. gözaltına alınarak, şahsın tüfeğine el konuldu.