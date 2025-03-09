Hakkari’de köpekler bu kez kurda saldırdı! O anlar kamerada

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sokakları köpeklerinin hedefi bu kez de kurt oldu. Yiyecek bulamayınca yerleşim merkezine inen kurda köpeklerin saldırdığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 23:16

Paylaş



ABONE OL

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulamayınca yerleşim merkezine inen kurda köpekler saldırdı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

KURDA SALDIRI KAMERADA!

Yüksekova ilçesinde dağların karla örtülmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar bir bir ilçede görülmeye başlandı. Yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt da yerleşim merkezine indi.

Esentepe Mahallesi Pizok Evleri mevkiinde bir iş yerinin önüne gelen kurda çok sayıda köpek saldırdı. Köpeklerin köşeye sıkıştırdığı kurdun oldukça bitkin olduğu görüldü.

Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken, bir süre kavga eden köpekler ve kurt daha sonra gözden kayboldu. Olayın sabah saatlerinde gerçekleşmesi ve etrafta kimsenin olmaması sevindirici bir durum oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN