Yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Aydın'da yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 23:29

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Süleyman Demirel Bulvarı'nda yolun karşına geçmeye çalışan N.B'ye (13), D.D. idaresindeki 09 AOC 759 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan çocuk, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kız çocuğunun yaya geçidinin bulunduğu alandaki trafik ışıklarındaki düğmeye bastığı, bir süre bekledikten sonra bazı otomobillerin durmasıyla yola çıktığı, ancak 09 AOC 759 plakalı otomobilin durmayarak kendisine çarptığı yer alıyor.

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